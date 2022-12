Live-Musik-Reihe in Rheinberg Jazz-Sessions laufen 2023 weiter

Die Musiker-Initiative Jazz-Aktiv startete im September 2020 unter denkbar ungünstigen Vorzeichen im Schwarzen Adler in Vierbaum. Nachdem die Jazz-Musiker zunächst in der Moerser Röhre und danach im Jugendzentrum Bollwerk, ebenfalls in Moers, Jazz-Sessions veranstaltet hatten, ging die Reise in Rheinberg weiter. Allerdings in der Corona-Zeit. Da gab es immer wieder Einschränkungen und Absagen. Der Dinslakener Pianist Lothar Jany, der die Reihe organisiert, blickt allerdings einigermaßen zufrieden auf 2022 zurück. „In diesem Jahr konnten wir endlich in eine Art ,Normalbetrieb‘ unserer musikalischen Aktivitäten zurückkehren“, schreibt er. „Zwar ist die Pandemie immer noch nicht ganz ausgestanden, aber wir haben uns wieder regelmäßig zum gemeinsamen Musizieren getroffen, am Ende sogar ohne Maskierung.“