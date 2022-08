Kulturprojekte Niederrhein in Rheinberg : Jazz-Matinee auf dem Budberger Wolfskuhlenhof

Das Jakob-Manz-Project spielt am Sonntag in Budberg. Foto: Veranstalter

Budberg Der Verein Kulturprojekte Niederrhein lädt zu einer Jazz-Matinee am Sonntag 14. August, 12 Uhr, auf dem Wolfskuhlenhof an der Wolfskuhlenallee 77 in Budberg ein. Es spielt das Jakob Manz Project.

Sollte es regnen, findet das Konzert in der Remise statt. Eintrittskarten kosten zehn Euro, es gibt sie im Vorverkauf unter www.rogschticket.de oder an der Tageskasse.

Jakob Manz (Altsaxophon), Hannes Stollsteimer (Piano und Keyboards), Frieder Klein (Bass) und Paul Albrecht (Drums) haben unter anderem den ersten Preis bei den Future Sounds 2018 der Leverkusener Jazztage gewonnen. Bandleader Jakob Manz spielte unter anderem mit Musikern wie Randy Brecker, Ack Van Rooyen oder Wolfgang Dauner. Bereits mit 16 Jahren wurde er ins Bundesjazzorchester aufgenommen, mit dem er in Konzertsälen wie der Elbphilharmonie Hamburg oder der Kölner Philharmonie sogar in den USA und in Kanada auftrat. Ihr Debut Album „Natural Energy“ erschien 2020.

Der junge Saxophonist versammelt exzellente Musiker um sich.

Im Jakob Manz Project versammelt der junge Saxophonist exzellente Musiker um sich: Paul Albrecht bearbeitet sein Fell und Metall wie ein durchtriebener Altmeister, dem die Götter für nur einen Abend nochmals alle Energie der Jugend schenkten. Sein Spiel löst bei unterschiedlichstem Publikum ungläubiges Staunen aus. Mit enormer Vielseitigkeit und einem offenen Ohr durchdringt Pianist Hannes Stollsteimer in den perfekten Momenten die lebendigen, mitreißenden Saxophonsoli – mal mit ultraharten, schnellen Funkriffs, mal mit sparsam dosierten Kicks, mal mit verbindend crèmigen Übergängen. Als Solist treibt er sein durchdachtes Spiel auf die Spitze. Frieder Kleins E-Bass strahlt mit jedem Ton die Unerschütterlichkeit einer erdgeschichtlichen Zeitdimension aus, egal ob seine Finger die Saiten rasend schnell oder aufreizend langsam greifen. Sein Spezialgebiet sind rhythmisch vertrackte, rasende Linien von verblüffender Melodiösität.

Die musikalischen Persönlichkeiten verschmelzen im Jakob Manz Project zu einem einzigartigen Bandsound, der durch gegenseitige Inspiration und kreatives Zusammenspiel immer wieder neue Farben annimmt. Die Energie der Band überträgt sich in einer sehr direkten und emotionalen Weise auf das Publikum. So erlebt der Zuhörer sowohl die Tiefen der modernen Groove- und Soulmusik, als auch den magischen und ruhigen Fluss des aktuellen Jazz: einen dynamischen und energiereichen Abend, den man so schnell nicht vergisst.

(up)