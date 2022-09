Konzerte mit Günter Baby Sommer in Rheinberg : Jazz-Legende trommelt am Vallan und in Budberg

Günter Baby Sommer bei einem Konzert in Rheinberg. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Der Verein Kulturprojekte Niederrhein präsentiert den Jazz-Drummer Günter Baby Sommer in zwölf Konzerten, unter anderem in Rheinberg. Zwei finden am Sonntag statt.

Günter Baby Sommer ist eine ostdeutsche Jazz-Legende mit internationaler Reputation. Der gebürtige Dresdner, vor wenigen Wochen 79 Jahre alt geworden, gab als Schlagzeuger unzählige Konzerte im In- und Ausland, unter anderem war er schon mehrfach Gast beim Moers-Festival. Er gilt als Pionier des Free-Jazz und hat auch den Jazzrock geprägt. Am Sonntag, 11. September, ist Günter Baby Sommer Mittelpunkt einer um 12 Uhr beginnenden Matinée am Spanischen Vallan im Rheinberger Stadtpark (erreichbar von der Bahnhofstraße, Zufahrt zum Underberg-Freibad). Nach dem Konzert mit Überraschungsgästen wird es eine Gesprächsrunde bei Kaffee und Kuchen geben. Initiator ist der Verein Kulturprojekte Niederrhein. Ein Filmteam begleitet die Veranstaltung.

Insgesamt gibt Sommer zwölf Konzerte am Niederrhein. Ein weiteres findet ebenfalls am Sonntag, 11. September, in Budberg statt. Es beginnt um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Budberg an der Bischof-Roß-Straße. Dort tritt Baby Sommer zusammen mit Schlagzeuger Phelan Burgoyne auf.

Mehr Informationen gibt es auf der Seite www.kulturprojekte-niederrhein.de

(up)