Rheinberg: Jäger erschrecken Friedhofsbesucher am Annaberg

Jäger erschrecken Friedhofsbesucher am Annaberg

Rheinberg Im Auftrag der Stadt Rheinberg wurden Kaninchen auf dem Friedhof geschossen. Warn- oder Hinweisschilder seien jedoch nirgends aufgestellt gewesen. Die Stadt will den Jägern ins Gewissen reden.

Markus Plüm (pm) ist Redakteur in der Lokalredaktion Xanten der Rheinischen Post.

Zwei Jäger haben am Montagabend für Irritationen bei Besuchern des Friedhofs Annaberg gesorgt. So berichtete am Dienstag eine junge Frau, die gegen 21.15 Uhr die Ruhestätte betrat, unserer Redaktion, dass die beiden Jäger zwar offiziell von der Stadt Rheinberg mit der Kaninchenjagd beauftragt gewesen seien, dabei allerdings sehr unvorsichtig vorgegangen seien. „Es waren weder Warn- noch Hinweisschilder angebracht. Meiner Meinung nach hätte es auch gefährlich für Friedhofsbesucher werden können“, sagte die Rheinbergerin.