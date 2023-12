Israel-Flaggen Rheinberg setzt Zeichen gegen Antisemitismus

Rat und Verwaltung der Stadt bieten auch den Menschen und Vereinen in den Ortsteilen an, sie auf Wunsch dabei zu unterstützen, mithilfe einer Beflaggung dieses Zeichen auch in den Ortsteilen zu setzen. Interessierte wenden sich bitte direkt an den Fachbereich Kommunikation der Stadt Rheinberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02843 171203, per Mail unter thomas.bajorat@rheinberg.de.