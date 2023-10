Heimatverein erstattet Anzeige Israel-Flagge in Ossenberg gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nun sei die israelische Flagge gestohlen worden. Schon davor sei auch ein an Masten befestigtes Banner gestohlen worden, auf dem für den Martinimarkt am Ortsausgang Richtung Borth geworben wurde. Der Martinimarkt, eine Veranstaltung des Heimatvereins, findet am Samstag, 4. November, von 14 bis 18 Uhr, auf dem Dorfplatz in Ossenberg gegenüber der katholischen Kirche statt.