Rheinberger Jusos : Interviews über Generationenfragen

Rheinberg Die Rheinberger Jusos machen eine Online-Aktion. Gesprächspartner sind unter anderem die Nabu-Vorsitzende Heide Naderer sowie die SPD-Politier Jan Dieren und René Schneider.

Die Rheinberger Jusos veranstalten eine Online-Reihe zur Generationengerechtigkeit und fragen: Welche Entscheidungen werden heute in der Politik getroffen, die zukünftige Generationen beeinflussen werden? Die Jusos gehen dieser Frage in einer Insta-Live-Reihe nach. Das Ziel sei es, die Themen auf die kommunale Ebene herunterzubrechen und in einem zweiten Schritt der Stadt Rheinberg Verbesserungsvorschläge für eine generationengerechtere Politik zu unterbreiten.