Interview Josie Schiffer „Wir müssen Potenzial der Nachbarschaften besser nutzen“

Schiffer Auf jeden Fall. Die ursprüngliche Idee einer langen Kaffeetafel habe ich noch nicht verworfen. In der Fußgängerzone konnten wir sie jetzt aus Gründen des Brandschutzes leider nicht umsetzen. Aber vielleicht klappt es ja irgendwann auf dem Großen Markt oder im Stadtpark. Manchmal lohnt sich auch ein Blick in die Stadtteile. Die Ossenberger haben einen Garagentrödel angeboten, das wäre auch was für die Nachbarschaften in der Innenstadt. In Rheinberg könnten sich zum Beispiel an vier Sonntagen im Jahr jeweils Nachbarschaftsgebiete zusammenschließen. Ein Beispiel: Rio Tinto zusammen mit Öm den Spölplätz, FoKo’s, Wiesenstraße und Schulstraße Die liegen nah beieinander. Es gibt 1000 Sachen, die man aufgreifen kann.