Überschaubarer Schaden in Rheinberg Internetseite der Stadt wird Opfer einer Cyberattacke

Hackerangriffe und Cyberattacken ereignen sich nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) so häufig wie nie zuvor. Bei Cyberangriffen mit sogenannter Ransomware beobachtet das BSI eine Verlagerung der Attacken: Nicht mehr nur große, zahlungskräftige Unternehmen stehen im Mittelpunkt, sondern zunehmend auch kleine und mittlere Organisationen sowie staatliche Institutionen und Kommunen. Insbesondere von erfolgreichen Cyberangriffen auf Kommunalverwaltungen und kommunale Betriebe sind die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes oft auch unmittelbar betroffen: So kann es dazu kommen, dass bürgernahe Dienstleistungen eine Zeitlang nicht zur Verfügung stehen oder persönliche Daten in die Hände Krimineller gelangen.