Infostand in Ossenberg Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Am 25. November, am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, sind die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rheinberg, Karin Becker, und das Team des Vereins Frauen helfen Frauen Moers auf dem Ossenberger Wochenmarkt mit einem Informationsstand vertreten. „Informationen zu den Themen körperliche, psychische und sexuelle Gewalt sind so wichtig, um sich selbst, die eigenen Kinder aber auch Angehörige, Freunde und Nachbarn vor Gewalt zu schützen“, so Sabine Kellner, Leiterin der Frauenberatungsstelle von Frauen helfen Frauen Moers.