Dorfentwicklung in Rheinberg In Budberg hat die Zukunft begonnen

AG Natur erleben Geplant sind ein Rundweg als Reit-, Geh- und Radweg um die Budberger Seenplatte mit Sitzgelegenheiten und Info-Tafeln; die Kastanienallee soll aufgeforstet werden und es sollen Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Der Weihnachtsmarkt-Budberg-Verein will acht bis zehn Bäume sponsern. Gearbeitet wird an der Schaffung eines Gastro-Treffs und einer Taschengeldbörse. Die AG benötigt Geld für Sitzmöbel, Mülleimer etc. Sprecher der AG ist Michael Miß, erreichbar per Mail unter michael.miss@gmx.de