Sozialausschuss Rheinberg Grüne wollen, dass die Stadt Integrationsprojekt für Frauen fortführt

In Rheinberg kennt man sie als „Tuwas-Frauen“. Flüchtlingsfrauen, die in einem Projekt der Tuwas-Genossenschaft integriert werden. Seit 2016 läuft dieses Projekt in Rheinberg in Abstimmung mit dem Jobcenter. Unter der Leitung von Biggi Kraemer gehen die Frauen sinnvollen Tätigkeiten nach, lernen Deutsch, kommen in Kontakt mit anderen Frauen und, was ganz wichtig ist, emanzipieren sich. Denn viele der Teilnehmerinnen stammen aus Ländern, in denen der Mann das uneingeschränkte Sagen hat. Und diese Kultur können sie hier nur schwer oder gar nicht ablegen.