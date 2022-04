Diskussion im Rheinberger Ausschuss für Mobilität : Innenwall soll für Radler sicherer werden

Rheinberg ADFC und Verein Klimatisch wollen mit einem Bürgerantrag erreichen, dass in Rheinberg eine Fahrradstraße eingerichtet wird. Vorbeifahrende Autos sind durch den zu geringen Abstand eine Gefahr. Politik vertagt das Thema.

In der CDU-Fraktion sei die Fahrradstraße kontrovers diskutiert worden, sagte Andreas Will. Was passiert mit den Bussen? Wie sieht es mit der Feuerwehr-Zufahrt aus? Diese Fragen seien offen geblieben. Die CDU halte das Thema für so komplex, dass sie darum bat, den Punkt zu schieben. Für die SPD sagte Sprecher Peter Tullius, man könne den Innenwall nicht isoliert betrachten: „Wir müssen uns die ganze Innenstadt ansehen.“