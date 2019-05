Erlös unterstützt benachteiligte Jugendliche : Bei Injoy schwitzen Helfer für den guten Zweck

Rheinberg Der Erlös kommt dem Sonsbecker Verein Weitblick zugute, der benachteiligten Jugendlichen und ihren Familien kleine Wünsche erfüllt.

In den Injoy-Fitness-Studios Rheinberg und Alpen fließt bei den Mitgliedern täglich der Schweiß. Am Freitag, 24. Mai, bieten die Studio-Inhaber Jürgen und Edith Schepers die Möglichkeit, das eigene Schwitzen sinnstiftend zu versilbern. Denn an diesem Tag heißt es im Rheinberger Injoy am Tekkenhof ab 15 Uhr „Schwitzen für den guten Zweck“. Der Erlös der Veranstaltung geht an Weitblick e.V.