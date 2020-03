Nachbarschaftshilfe in Rheinberg : Neues Portal: Hilfe suchen, Hilfe finden

Rheinberg Jannik Welger aus Budberg hatte die Idee, nun geht die Initiative als Nachbarschaftshilfe online – über die Seite www.rheinberg-hilft.de.

Am Dienstag geht es los, dann geht das Hilfeportal www.rheinberg-hilft.de ans Netz. Und von Mittwoch, 25. März, an ist es auch telefonisch erreichbar. Es geht dabei um das Corona-Virus. Oder besser gesagt um das, was Corona bewirkt hat. Das Portal will dazu beitragen, Menschen, die Hilfe benötigen, mit Menschen zusammenzubringen, die gerne helfen wollen. Das alles passiert ehrenamtlich und auf seriöse Vermittlung. Initiatoren sind die Caritaskonferenz St. Anna in Kooperation mit der Stadt Rheinberg, der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und der Nachbarschaftshilfe des Leader-Projekts.