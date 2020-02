Neue Konzertreihe Pflug und Segen : Pohlmann live im Schwarzen Adler

Rheinberg-Vierbaum Die neue Konzertreihe „Pflug und Segen“ der Kulturinitiative Schwarzer Adler wird am Samstag eröffnet.

Der Singer und Songwriter Ingo Pohlmann (Foto: Veranstalter) eröffnet die neue Konzert-Reihe Pflug und Segen der Kulturinitiative Schwarzer Adler. Der Sänger und Gitarrist tritt am Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, im Saal an der Baerler Straße 96 in Vierbaum auf. „Wenn jetzt Sommer wär“ – diesen mittlerweile 14 Jahre alten Hit von Pohlmann verbindet man sofort mit dem Künstler. Aber der Song hat wenig mit dem Pohlmann von 2020 zu tun. Er hat inzwischen fünf Alben veröffentlicht, hat Familie, hat aufgehört zu trinken und zu rauchen. Aber er sei immer noch „der Rabauke, der dich liebt und das unter deinem Fenster solange und laut beteuert, bis die Nachbarn die Bullen rufen“. Pohlmann singt vom Glück, am Leben zu sein. Karten zum Vorverkaufspreis von 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren gibt es in Rheinberg im Reisbüro Artz, Gerldertraße 3, im Schwarzen Adler, täglich außer dienstags ab 17 Uhr, oder in Duisburg, Konzertkasse Lange, Kuhstraße 14.