Energiewende in Rheinberg Warum die Photovoltaikanlage in Alpsray wohl erst 2025 gebaut wird

Rheinberg · Privat-Investoren aus Rheinberg planen den Bau einer Großanlage an der A 57 in Alpsray. Sie soll Strom für mehr als 6000 Haushalte produzieren. Am 19. Oktober findet eine Informationsveranstaltung dazu statt.

10.10.2023, 14:13 Uhr

Die Familien Dümmen und Schulz wollen den Solarpark entlang der Autobahn A 57 in Alpsray bauen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Die Rheinberger Familien Dümmen und Schulz wollen eine Photovoltaikanlage im XXL-Format bauen. Sie soll an der A 57 auf Alpsrayer Seite entstehen (wir berichteten). Die Flächen eines ehemaligen Bauernhofs sind bereits entsprechend entwickelt worden. Die riesige Photovoltaikanlage soll Strom für umgerechnet ungefähr 6300 Haushalte produzieren.