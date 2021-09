Stadtentwicklung in Rheinberg : Baupläne für die Annastraße

Wo jetzt die Kleingärten sind, sollen Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheinberg Die Reichelsiedlung soll wachsen. Nachdem bereits an der Akazienstraße zwei neue Wohnblocks mit 30 Wohneinheiten und einer Kindertagesstätte fertig geworden sind, soll es nun bald auch an der Annastraße losgehen. Dort wo die Kleingärten neben den Gleisen liegen, will ein Investor mehrgeschossige Wohnhäuser mit rund 150 Wohneinheiten errichten

Neue Kleingärten sollen angelegt werden. Dazu muss der Bebauungsplan Nr. 2a Binnefeld geändert werden. Parallel dazu erfolgt die Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Rheinberg an dieser Stelle. Gemäß dem Baugesetzbuch muss die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung informiert werden und sie muss Gelegenheit bekommen, sich dazu zu äußern. Eine Informationsveranstaltung dazu findet am Dienstag, 21. September, um 19 Uhr, in der Rheinberger Stadthalle statt. Es gilt die 3G-Regel. Wer nicht teilnehmen kann, hat zu den Öffnungszeiten die Möglichkeit, die Planunterlagen bei der Stadtverwaltung in Rheinberg, Stadthaus, Zimmer 247a, einzusehen.

(up)