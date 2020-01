Spende der Sparkasse am Niederrhein : Neue Indoor-Bewegungslandschaft für das Sportcenter

Spende der Sparkasse am Niederrhein

Rheinberg Mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro der Sparkasse am Niederrhein ist für das Mutter-Vater-Kind-Turnen des SV Concordia Ossenberg eine Bewegungslandschaft entstanden.

Vier neue Gruppen für kleine Kinder und ihre Eltern konnte der SV Concordia Ossenberg zuletzt einrichten. „Das Interesse am Mutter-Vater-Kind-Turnen ist hoch. wir freuen uns, dass wir vier neue Übungsleiter dafür gewinnen und ausbilden konnten“, sagt Vorsitzender Burghard Kretschmer. Auch in der Statistik machen sich die neuen Gruppen bemerkbar. Zum Jahresende verbuchte Kretschmer 1752 Mitglieder: „Die Neuzugänge sind genau die Jahrgänge der Kinder zwischen einem und drei Jahren.“

Mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro der Sparkasse am Niederrhein ist für die neuen Gruppen eine Indoor-Bewegungslandschaft entstanden, erläutert Kretschmer: „Die Hälfte des Geldes haben wir für eine Rollenrutsche und eine Kletterwand ausgegeben. Daran können sich die Kleinen und Großen richtig ausprobieren.“ In jeder Gruppe sind sieben bis neun Kinder mit Mutter oder Vater.