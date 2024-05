Pastor Dino wechselt nach Kleve „Rheinberg ist meine Familie geworden“

Der Name Arogya Raj Kumar Kakumanu hat sich in Rheinberg nie durchgesetzt. Wer soll das sein, nie gehört, sagen die Leute. Ach, der Dino ist gemeint! Klar, den kennen wir. „Dino war schon in Indien mein Spitzname“, erzählt der Pastor. „Dino stand auch hinten auf meinem Fußballtrikot, und der Name ist geblieben.“