Live-Musik in Rheinberg Indie-Folk-Band The March spielt am Samstag im Stadtpark

The March sind wieder da: Am Samstag, 8. Juni, wird die Rheinberger Indie-Folk-Band auf dem KPiP-Festival in Rheinberg im Stadtpark am Spanischen Vallan auftreten – zum ersten Mal live ohne ihren langjährigen Gitarristen Andy Kühn, der im November gestorben ist. Beginn des Konzerts von The March ist um 14 Uhr. Um 13 Uhr wird das KPiP-Festival offiziell eröffnet.