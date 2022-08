Tell-Bürgerschützen feiern im Rheinberger Norden : In Wallach beginnt das Jubiläums-Schützenfest

Der Wallacher Schützenkönig Benedikt Günther samt Gefolge im 2019. Nun soll ein Nachfolger für den Regenten gefunden werden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Wallach Der Bürgerschützenverein Wilhelm Tell aus Wallach besteht seit 100 Jahren. Beim ersten Schützenfest nach drei Jahren Pause hoffen die Wallacher nicht nur auf einen neuen neuen König, sondern auch auf einen Kaiser.

Die Wallacher Wilhelm-Tell-Bürgerschützen starten mit ihrem neuen Präsidenten Frederik Jänicke an der Spitze in das erste Schützenfest nach der coronabedingten Pause. Ein Jubiläumsschützenfest: Der Verein besteht seit 100 Jahren. Am Samstag, 20. August, beginnt die Sause um 15 Uhr mit dem Fassanstich (es gibt Freibier) am Wallacher Schützenplatz an der Wallacher Straße. Wer zwei Euro pro Schuss zahlt und mindestens zwölf Jahre alt ist, darf anschließend beim „Offenen Wilhelm Tell Apfelschießen“ mitmachen.

Am Sonntag, 21. August, ist das Königsschießen an der Reihe. Es wird ein Nachfolger für König Benedikt Günther gesucht, der seit 2019 regiert hat. Das Preis- und Königsschießen beginnt gegen 16 Uhr nach dem Empfang an der Alten Schule (13.30 Uhr), Antreten am Dorfmittelpunkt (14 Uhr) und ökumenischem Schützengottesdienst mit Kranzniederlegung (14.30 Uhr).

Am Freitag, 26. August, steht dann die Wallacher Party-Night auf dem Programm. Einlass im Festzelt an der Wallacher Straße ist um 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse sind 13 Euro fällig. Es spielt die Rock- und Partyband Q5 New Style, eine Top-40-Band aus den Niederlanden.

Mit einem Festumzug und dem Gala-Krönungsball biegt das Jubiläums-Schützenfest dann am Samstag, 27. August, auf die Zielgerade ein. Um 15 Uhr wird der neue König, der dann hoffentlich feststeht, mit Königin und Throngefolge abgeholt. Umzug und Parade sollen an der Wallacher Kirche stattfinden. Um 19.45 Uhr beginnt der Große Krönungsball im Festzelt, wo ab ca. 22 Uhr die Band „Filiale West“ für Stimmung sorgen will. Die Cocktailbar ist geöffnet.

Zum Schützenfestausklang am Sonntag, 28. August, ab 15 Uhr, sind ein Empfang am Festzelt, die offizielle Verleihung der Ehrenpräsidentschaft für den langjährigen Präsidenten Hans-Joachim Günther und die Preisverleihung geplant. Um 17 Uhr beginnt schließlich das Kaiserschießen, an dem sich alle ehemaligen Wallacher Könige beteiligen können.

(up)