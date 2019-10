Brauchtum in Rheinberg : In Ossenberg und Budberg wird für St. Martin gesammelt

Budberg/Ossenberg Weil das Martinskomitee in Budberg 70 Jahre besteht, bekommt diesmal jeder Spender ein Los mit der Chance, eine Martinstüte zu gewinnen.

Der Zug setzt sich am Martinstag, 11. November, 18 Uhr, an der Grundschule in Bewegung. Dort werden auch die Tüten ausgegeben. Falls kein Sammler kommt oder man noch eine zusätzliche Tüte haben möchte, kann man sich noch bis zum 27. Oktober an Jörg Halbartschlager (Tel. 02843 1699206 oder mobil 0172 2608324) wenden.