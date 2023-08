Einzelhandel in Rheinberg In Ossenberg öffnet DHL-Paketshop

Das Unternehmen DHL hat einen neuen Paketshop in Ossenberg an der Kirchstraße 35 bei der Bäckerei Budec in Betrieb genommen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, 5 bis 16 Uhr, am Samstag und Sonntag, 7 bis 14 Uhr. Damit werde die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter ausgebaut, sagen DHL und Deutsche Post. Der neue Paketshop biete die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. „Für die Kunden werden neben den Postfilialen und Packstationen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können“, heißt es.