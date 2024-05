Angebot für Senioren in Rheinberg Der „Urlaub ohne Koffer“ geht zur See

Kapitänsmützen sind seit Montag viele im Pfarrheim „Altes Zollhaus“ zu sehen, weil der „Urlaub ohne Koffer“ in diesem Jahr zur See geht. So stießen 30 „Passagiere“ zu Beginn mit Cocktail an, um sich kennenzulernen und auf ein Fotoshooting einzustimmen, bevorzugt mit weißer Kapitänsmütze. Bis zum Freitag dauert die „Schiffsreise“.