Seniorenarbeit in Rheinberg : In der Tagespflege drehte sich alles um Bella Italia

Das Team der Tagespflege im Pflegezentrum am Wiesenhof (stehend) mit Teilnehmern der Abschlussfeier. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Eine Woche lang drehte sich in der Tagespflege im Pflegezentrum am Wiesenhof „SenTa“ alles um Italien. Urlaub ohne Koffer – so lautete die Devise.

Die Räume sind entsprechend dekoriert, im Garten stehen Oliven-, an den Fenstern Zitronenbäume, Liegestühle, Meeresrauschen und italienische Musik stimmen die Gäste auf den Urlaub ein.

Besonders Tagespflegegast Fabio Florit freut sich über die Woche. Schon morgens ertönt ein fröhliches „Buongiorno“. Er ist geboren in Udine in Italien und wird an seine Heimat erinnert. Am Marktstand werden frisches Gemüse und Obst angeboten. Mittags gibt es Köstlichkeiten aus dem Urlaubsland; frisch gekochte Pizza und Pasta, aber auch was Süßes, Gelato und Panna cotta.

Das Betreuungsprogramm wechselt täglich: Sitztanz zu italienischer Musik; eine Cocktail-Party im Garten und Italien-Bingo. Wie es sich für einen Urlaub gehört, werden zur Erinnerung täglich Urlaubsbilder gemacht. Am Samstag fand zum Abschluss der Reise ein Sommerfest statt, zu dem auch die Angehörigen eingeladen waren. Mit Zitronenlikör „Limoncello“ für alle.

„Viele unserer Gäste haben früher Urlaub in Italien gemacht. In dieser Woche wurden viele schöne Erinnerungen wach“, sagte Thomas Prinz, der Leiter der Tagespflege.

(up)