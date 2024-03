Bauvorhaben in Rheinberg Start in ein neues Kapitel der Orsoyer Kirche

Orsoy · Die neuen Eigentümer der St.-Nikolaus-Kirche in Orsoy gehen den Umbau des Sakralbaus zu Wohnungen mit Ehrfurcht und Respekt an. Am Samstag stellen sie ihre Pläne in einer öffentlichen Veranstaltung in der Kirche vor. Auch Kunst wird gezeigt.

19.03.2024 , 16:58 Uhr

