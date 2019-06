Steinkauz in Rheinberg : Bei Familie Kauz in die Röhre geschaut

In die Röhre geschaut: Der Nabu in Rheinberg hat in Wallach Familie Steinkauz mit ihrem Nachwuchs einen Besuch abgestattet. Die Nisthilfe erfüllt ihren Zweck. Foto: Nabu

In Wallach hat ein Steinkauzpärchen wieder Junge. Der Nabu in Rheinberg sucht Plätze für weitere Nisthilfen, um den Rückgang der Eulenart zu stoppen. Geeignet sind Bauernhöfe und Stallungen mit Viehweiden in der Nähe.

Die Nabu-Helfer sind ausgerückt, um in Wallach eine von mehreren Steinkauz-Nisthilfen zu kontrollieren. Und tatsächlich: Die sogenannte Steinkauz-Röhre offenbart wieder einen Erfolg. Erneut gibt es Nachwuchs bei der kurzschwänzigen Eulenart.

Die Röhre hängt seit mehr als 30 Jahren und hat seither regelmäßig und erfolgreich Gäste. Sie ist einen Meter lang und bietet Platz für meist drei bis vier Jungvögel. Bei den neuen Nisthilfen hat sich ein überdachter Verweilplatz fürs Männchen am Einflugloch bewährt. Vater Kauz darf zwar die Jungvögel zusammen mit dem Weibchen füttern aber die Brutröhre nicht betreten. Am jetzt besuchten Standort hängen deshalb zwei Nisthilfen nah beieinander. In einer wohnt die Brut, in der zweiten wird der Futtervorrat angelegt, und das Männchen kann dort verweilen.

Info In etwa so groß wie eine Singdrossel Käuzchen Der Steinkauz wird gelegentlich schlicht Kauz oder Käuzchen genannt. Kleiner Vogel Der Steinkauz erreicht eine Körpergröße bis 23 Zentimeter. Die Spannweite beträgt bis zu 58 Zentimeter. Flauschig Das Daunenkleid frisch geschlüpfter Steinkäuze ist weiß, dicht und kurz.

Die Nisthilfen sind am Ende mit einem Schraubverschluss gesichert. Dadurch kann man die Röhre reinigen und hineinschauen. Entsprechend groß sind die Erwartungen. Gelingt es, eines der kleinen Käuze ans Tageslicht zu holen? Doch die Natur hat ihre eigenen Gesetze. Die drei Jungvögel und ihre Mutter flüchten vom Ende der Röhre Richtung Einflugloch, als sich der Deckel öffnet. Die 17 Nabu-Helfer haben daher, vorsichtig und ohne Blitzlicht, „in die Röhre geschaut.“ Es ist trotz allem faszinierend zu sehen und motiviernd zugleich, dass Nisthilfen wirklich etwas bringen.

Steinkäuze sind auch in Rheinberg auf dem Rückzug. Foto: Nabu

Abhängig von der Feldmausdichte legt der Steinkauz Mitte April bis Mitte Mai meist drei bis vier weiße, nahezu kugelige Eier. Nach 22 bis 30 Tagen schlüpfen die Jungen. Mit etwa 35 Tagen verlassen sie die Höhle, nach zwei bis drei Monaten wandern sie aus dem Revier ab.

Zwei Dinge sind für den Steinkauz besonders wichtig: geeignete Bruthöhlen und geeignete Flächen zur Nahrungssuche. Der Steinkauz bevorzugt offene Landschaften mit viel Grünland und ganzjährig kurzer Vegetation. Die besten Bruthöhlen bieten alte Kopfweiden und Obstbäume, erklärt Wilfried Ingensiep vom Nabu. Als Beute bevorzugt der Steinkauz Mäuse, Regenwürmer, Käfer und andere Kleintiere. Die fängt der Jäger in einer Kombination aus Ansitz- und Bodenjagd. Er ist auch zu Fuß äußerst gewandt.

Gemähte oder abgegraste Viehweiden ermöglichen ihm ungehinderte Fortbewegung am Boden, Weidepfähle sind ideale Ansitzwarten. Der Steinkauz ist daher in hohem Maße von beweidetem Grünland abhängig. Gerade der Verlust solcher Grünlandflächen sowie geeigneter Höhlenbäume und alter Gebäude haben dazu geführt, dass er heute in Deutschland stark gefährdet und vielerorts gänzlich verschwunden ist. Auch in Rheinberg ist der Bestand rückläufig.