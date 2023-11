Ursache noch unklar Es ist dunkel in der Rheinberger Innenstadt

In einigen Straßen in der Rheinberger Innenstadt ist schon seit mehreren Tagen die Beleuchtung defekt. Und das wird auch noch ein paar Tage so bleiben. „Wir haben eine Fachfirma beauftragt“, sagte der Technische Beigeordnete Dieter Paus am Montag. „Aber wir brauchen noch etwas Zeit, weil die Ursache für den Defekt noch nicht ausfindig gemacht werden konnte.“ Seltsam sei, dass nur einige Straße betroffen seien, andere aber nicht. Möglicherweise gebe es einen Fehler in einem Schaltkasten. Die Stadt hoffe, dass die Lampen Mitte der Woche wieder leuchteten.