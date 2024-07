Europaschule Rheinberg „Fit in Deutsch“ ist mehr als nur Grammatik büffeln

Info

Anmeldung Das Integrationsprogramm „Fit in Deutsch“ findet jeweils in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an der Europaschule in Rheinberg an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße statt und ist für die Teilnehmer kostenlos. Anmeldeformulare liegen in der Europaschule bereit oder können bei Meike Essing bestellt per E-Mail (meike.essing@europaschule-rheinberg.de) angefordert werden.