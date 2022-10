Rheinberger Pumpennachbarschaften : In der English Academy geht‘s um mehr als Sprache

Sylvia Paulweber ist Inhaberin der Sprachschule. Foto: EA

RHEINBERG Seit gut einem Jahr segelt die an der Rheinkamper Straße 10 in Budberg ansässige Sprachschule von Sylvia Paulweber unter neuer Flagge. In dieser Zeit hat die „English Academy“ mit ihrem zehnköpfigen Mitarbeiterteam Fahrt aufgenommen.

„Vor allem, weil wir mit einem breiteren Portfolio an Kursen mehrere Zielgruppen besser bedienen können“, sagt Sylvia Paulweber. Unter anderem mit Konversationskursen und Business English richtet sich die Sprachschule verstärkt an Erwachsene, die ihre Englischkenntnisse aus privaten oder beruflichen Grünen „aufpolieren“ möchten. Nach wie vor auf dem Programm und weiter gut gefragt sind auch die Kurse für Kinder. Gelernt wird in kleinen Gruppen von maximal acht Teilnehmern.

Mit einem vielfältigen Kursprogramm für Kinder, Schüler und Erwachsene startet die English Academy in den Herbst. An Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren richten sich die „Early Learners“, die sich über Verstärkung freuen. Der Kurs findet freitags um 17 Uhr statt. Kürzlich gestartet ist der sogenannte „Vorbereitungskurs“, der speziell für Viertklässler eingerichtet wurde. „Hier bereiten wir die Kinder auf den Übergang in die fünfte Klasse vor“, erläutert English-Academy-Chefin Sylvia Paulweber. Damit könne man den Kindern ein Mehr an Sicherheit vermitteln, sodass die Fremdsprache nach dem Schulwechsel nicht mehr allzu fremd ist. Auch im Teenie-Bereich – Schüler von Klasse 5 bis zum Abitur – sind derzeit noch Plätze frei.

Eine Sprache wird nur dann lebendig, wenn man sie spricht. Das ist das A und O bei den Konversationskursen, die die English Academy sowohl vormittags als auch nachmittags anbietet. „In lockerer Runde wird über alles Mögliche geplaudert“, berichtet Paulweber. Eines der starken Themen der letzten Wochen – na klar: der Tod der Queen. Denn auch das sei eine der Stärken der English Academy, so die Inhaberin: Es gehe nicht nur um reine Sprachvermittlung, sondern immer auch um Geschichte, Kultur und Landeskunde. „Und da gehört ein bisschen Klatsch aus der Welt der Royals eben dazu“, findet Paulweber.

Auf Anfrage bietet die English Academy auch Einzelunterricht als Vorbereitung auf Prüfungen sowie spezielle Online-Kurse wie „English for Life and Business“ an. Darüber hinaus hat die English Academy mit den „Cleverixen“ seit einem Jahr auch einen Ableger. In dem Nachhilfeinstitut, das ebenfalls in den Räumen an der Rheinkamper Straße 10 zu finden ist, verhelfen engagierte Lehrkräfte Schülern aller Klassenstufen und Schulformen zu besseren Noten. Angeboten wird die Nachhilfe in allen Fächern.

Weitere Informationen zum Kursangebot sowie zu möglichen Schnupperstunden erhalten Interessierte unter Telefon 02843 9581226 oder per E-Mail an info@englisch-academy.de. Die „Cleverixe“ erreicht man unter Telefon 02843 9096491 oder per E-Mail an info@cleverixe.de.

