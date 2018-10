Rheinberg: In der Begegnungsstätte ist die Herbstferienaktion zu Ende gegangen

Rheinberg In der Begegnungsstätte Reichelsiedlung ist die 20. Herbstferien-Aktion mit 80 Kindern heiter zu Ende gegangen.

Passend zum Thema hatten die Mini-Redakteure Ceren, Alex, Mina und Leo eine eigene Ausgabe des „Tagespropheten“ mit Verweis aufs Jubiläum erstellt. „So funktioniert Integration“, dankte Beigeordnete Rosemarie Kaltenbach Kindern und Verantwortlichen für ihr besonderes Engagement. Vor allem „der Spaß der Kinder“, dass es keine Norm oder Perfektionismus gibt, „sie sich frei entfalten“ können, freute Mutter Jennifer Haferdorn, deren neunjähriger Sohn Dustin mitwirkte. „Das ist toll, vor allem in einer Zeit, in der Toleranz nicht mehr so groß geschrieben wird.“

Die Woche sei der Beleg dafür, wie man „mit wenig Material und wenig Geld was schaffen kann“, unterstrich Birgit Hoffjan. Man habe in Zeiten begonnen, als Europa seine eigene Währung bekam, erzählte Bauguitte, der von Anfang an die Herbstferien-Aktion mitverantwortet, sagte dass insgesamt in all den Jahren an die 1600 Kinder beteiligt gewesen. „Und aus vielen Kindern sind selbst Betreuer geworden.“ Man habe viele FantasieReisen unternommen – ins Mittelalter, zu den Sternen oder auch durch die Wüste und den Dschungel. „Es ging immer darum, die Welt auf den Kopf zu stellen“, so Bauguitte.