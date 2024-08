Stadtentwicklung in Rheinberg Die Wälle werden fein gemacht

Am Kattewall und am Innenwall in Höhe der Einmündung Beguinenstraße wird bereits gearbeitet. Im November beginnt mit dem Stadtburgareal an der Pulverturmschule das Herzstück der Maßnahme und im nächsten Frühjahr soll alles fertig sein. „Mit dem Umbau der Wallanlagen und des Stadtburgareals setzen wir jetzt die letzte Maßnahme innerhalb des Integrierten Handlungskonzepts um“, sagt Dieter Paus, Technischer Beigeordneter der Stadt Rheinberg, bei einem Ortstermin.