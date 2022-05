Ferienlager für Rheinberger Kinder : In den Sommerferien nach Wirfttal

Rheinberg Nach der zweijährigen Corona-Pause bietet der Ferienfreizeitverein „Alle für Einen“ im ersten Drittel der Sommerferien vom 25. Juni bis zum 8. Juli wieder eine Ferienfreizeit für Kinder von sechs bis 14 Jahren ins Waldjugendcamp Wirfttal im Luftkurort Stadtkyll in der Vulkaneifel an.

Darüber hinaus stehen Ausflüge zum Beispiel ins Spaßbad Cascade, zum nahegelegenen Kronenburger See, in den Freizeitpark Klotti oder ins Bubenheimer Spieleland auf dem Programm. Eine gelernte Köchin kümmert sich mit ihrer Crew um das leibliche Wohl. Es wird täglich frisch gekocht und es können auch spezielle Wünsche wie vegetarische, laktosefreie oder muslimische Kost erfüllt werden.

Das Treffen am Abreisetag ist um 9.30 Uhr auf dem Schützenplatz Ossenberg an der Kirchstraße. Die Abfahrt der Busse ist für 10 Uhr geplant und am Rückreisetag werden die Jungen und Mädchen gegen 12 Uhr wieder zurück am Abfahrtsort sein.