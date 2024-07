Polizei bittet um Hinweise Wieder ein Einbruch in den Edeka-Markt

Bisher noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.30 Uhr in den Edeka-Supermarkt an der Bahnhofstraße eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gelangten die Einbrecher durch eine Tür in das Gebäude. Auf dem Boden im Kassenbereich lagen Zigarettenschachteln herum. Ob die Täter Schachteln mitgenommen haben und wenn ja, wie viele, sei bislang unklar. Es war bereits der dritte Einbruch in den Supermarkt innerhalb von drei Wochen. Die Polizei in Kamp-Lintfort bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 02842 934-0.