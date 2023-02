Vor Beginn der Brutzeit In Borth fallen Bäume für den neuen Edeka-Markt

Rheinberg · Da am 1. März offizielle die Brutzeit für Vögel beginnt, drängt sie Zeit. Am Donnerstag informiert die Stadt Rheinberg über das Einzelhandelprojekt in dem nördlichen Ortsteil.

27.02.2023, 12:52 Uhr

Die Baumfäll-Arbeiten am Sportplatz des TuS Borth müssen Ende Februar abgeschlossen sein. Sie schaffen Platz zur Errichtung des neuen Edeka-Marktes. RP-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Die Vorbereitungen für den Bau des neuen Edeka-Marktes in Borth laufen. An der Ecke Borther Straße/Ulmenallee haben Fällarbeiten begonnen, damit der Kampfmittelräumdienst den Untergrund untersuchen kann. Bäume und Sträucher müssen bis Ende Februar abgeholzt sein, weil dann die Brutzeit beginnt. Der Edeka-Markt soll da entstehen, wo sich zur Straße hin ein kleines Wäldchen befindet und dahinter einer der drei Plätze des TuS Borth. Am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr, findet im Forum des Montessori-Zentrums Niederrhein an der Pastor-Wilden-Straße 7 (ehemalige Hauptschule) eine Info-Veranstaltung statt. Dort wird die Stadt die Pläne erläutern. Bürger haben die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Wer an diesem Termin nicht teilnehmen kann, hat danach die Möglichkeit, nach Terminabsprache unter Tel. 02843 171-283 die Planunterlagen im Stadthaus (Zimmer 245) einzusehen. Weil der Edeka-Markt Luft erweitert werden müsste, aber nicht erweitert werden kann, ist vorgesehen, ein neues Gebäude zu bauen. Edeka soll aus dem Ortskern an den südlichen Ortsrand auf das Gelände des TuS Borth verlagert werden. Im geplanten Neubau soll auf einer Verkaufsfläche von knapp 1300 Quadratmetern eine breit gefächerte Produktpalette Platz finden. Zusätzlich sollen knapp 170 Quadratmeter Verkaufsfläche für eine Bäckerei mit Café nebst einem Shop- beziehungsweise Mall-Bereich realisiert werden, um die Nahversorgung in Borth auch für die Zukunft zu sichern. Was mit dem Gebäude im Ortskern geschieht, in dem sich derzeit der Edeka-Markt befindet, ist nicht bekannt.

(up)