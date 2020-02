Meerschweinchen-Ausstellung in Borth : Schweinchen zum Schmusen

Borth Zum ersten Mal findet in Borth eine Meerschweinchen-Ausstellung mit rund 250 der kleinen Nager statt. Züchterin Silvana Wenda erklärt schon vorab, was bei der Haltung zu beachten ist.

Silvana Wenda, Züchterin aus Borth, ist voller Vorfreude. Denn am Sonntag, 23. Februar, findet im Pfarrheim St. Evermarus, an der Pastor-Wilden- Straße 4 eine Meerschweinchen-Ausstellung statt. Von 10 bis 16 Uhr sind dort etwa 250 Meerschweinchen von 30 bis 35 Züchtern zu sehen. Die Züchterin, die selbst rund 80 der kleinen Nager ihr Eigen nennt, engagiert sich als Mitorganisatorin der Ausstellung.

„Es werden mindestens elf verschiedene Rassen wie Glatthaar, Glatthaar mit Krone, Alpaka oder Peruaner vertreten sein“, sagt Wenda, die sich in der veranstaltenden Interessengemeinschaft (IG) Meerschweinchenfreunde Bocholt engagiert. „Wir haben dieses Event schon 19 Mal überwiegend in Recklinghausen und Bocholt veranstaltet“, so die Züchterin. Nun findet sie zum ersten Mal in Borth statt.