Eröffnung am Freitag In Borth beginnen bald Kirmes und Schützenfest

Am Dienstag, 26. September, finden sich die Evermarus-Schützen um 9 Uhr zum Hochamt in die Kirche ein. Anschließend sind Totenehrung und Kranzniederlegung am Ehrenmal und am Heiligenhäuschen. Danach erfolgt die Preisverleihung im Festzelt. Ab 14 Uhr ist Familientag auf dem Kirmesplatz. „Einmal zahlen, zweimal fahren“ ist dann das Motto an allen Fahrgeschäften. Um 17.30 Uhr steht die Parade des neuen Königspaares mit Throngefolge auf der Pastor-Wilden-Straße mit Festumzug durch Borth und Fahnenschwenken am Alten Rathaus an. Um 19.30 Uhr beginnt der Krönungsball mit den Gastvereinen. Zu allen Veranstaltungen laden die Borther Schützen ein.