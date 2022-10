Immer samstags in Rheinberg : Impfen im Haus der Generationen

Im Haus der Generationen kann man sich wueder impfen lassen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Immer samstags sind die Ärzte der Covid-19-Impfoffensive im Haus der Generationen an der Grote Gert am Rheinberger Annaberg erreichbar.

Die Covid-19-Impoffensive, ein Zusammenschluss von Ärzten aus dem Ruhrgebiet, bietet nach längerer Unterbrechung wieder Impftermine im Haus der Generationen am Annaberg an. „In Kooperation mit der Stadt Rheinberg und dem Haus der Generationen bieten wir wieder niederschwellige Impfmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürgern aus dem gesamten Kreis Wesel an“, teilten die Ärzte mit. Die Impfungen finden fortan zunächst immer samstags zwischen 10 und 14 Uhr im Haus der Generationen, Grote Gert 50, statt. Es wird mit den an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffen geimpft. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Inzwischen ist das Impfangebot im Haus der Generationen um die kürzlich zugelassenen, an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffe ergänzt worden. Die aktuelle Stiko-Empfehlung lautet: Erste Auffrischungsimpfung (in der Regel die dritte Impfung) sechs Monate nach abgeschlossener Grundimmunisierung oder durchgemachter Infektion für Menschen ab zwölf Jahren. Die zweite Auffrischungsimpfung (in der Regel die vierte Impfung) können oder sollten Menschen ab 60 Jahren sechs Monate nach dem letzten immunologischen Ereignis (Impfung oder Infektion) wahrnehmen.

Auch Personen ab zwölf Jahre mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung, inbesondere Immundefizienz, können darauf zurückgreifen, ebenso Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere bei direktem Kontakt zu Patientinnen oder Patienten und Bewohnerinnen und Bewohnern. Geeignet sei die Impfung auch für Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen der Pflege und für Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

