Am Samstag in Rheinberg : Impfaktion im Haus der Generationen

Am Samstag wird auch das Haus der Generationen in Rheinberg zum Impfzentrum. Foto: dpa/Federico Gambarini

Am Samstag, 18. Dezember, findet im Haus der Generationen in Rheinberg am Annaberg, Grote Gert 50, von 8 bis 14 Uhr eine Covid-19-Impfaktion statt. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer sowie Moderna, wobei bei allen Personen unter 30 Jahren Biontech und bei allen über 30-Jährigen Moderna verimpft werden soll. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Personalausweis und Imfpbuch sollten mitgebracht werden. In Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg und in Absprache mit der Stadt Rheinberg wird die Aktion federführend vom Projekt „Impfoffensive“ durchgeführt. Hinter dieser Initiative steht ein Verbund von Ärztinnen und Ärzten aus dem Ruhrgebiet. Ziel sei es, das Impftempo zu erhöhen. Weitere Informationen zum Projekt „Impfinitiative“ finden Interessierte im Internet unter https://covid-19-impfoffensive.de.

(up)