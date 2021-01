Geplante Gewerbeansiedlung in Rheinberg : Logistik: Politik zu Gespräch bereit

An der Alten Landstraße in Rheinberg soll ein Logistikzentrum für die Daimler AG entstehen, das so oder ähnlich aussehen könnte. Foto: Garbe Industrial Real Estate

Rheinberg Das geplante Bau des Ersatzteillagers für die Daimler AG in Rheinberg an der Alten Landstraße bleibt in der Diskussion. Die Fraktionen wollen sich einem Gespräch nicht verschließen.

In die Diskussion um die Genehmigung des geplanten Logistikzentrums an der Alten Landstraße gegenüber von Amazon (wir berichteten mehrfach) kommt offenbar Bewegung. In einem interfraktionellen Gespräch im Stadthaus haben sich Politik und Verwaltung am frühen Montagabend darüber ausgetauscht. Fazit war, dass die Rheinberger übereinstimmend ein Gesprächsangebot des Immobilienunternehmens Garbe annehmen werden. Mitglieder aller im Rat vertretenen Parteien nahmen teil.

So ist der Stand der Dinge: Garbe hat die Gewerbefläche zwischen Amazon-Parkplatz 2 und Hubert-Underberg-Allee 2018 erworben und im September 2020 einen Bauantrag bei der Stadt gestellt. Garbe möchte zwei insgesamt rund 21.000 Quadratmeter große Hallen als Ersatzteillager für die Daimler AG errichten. Der Rat lehnte dies mehrheitlich mit den Stimmen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen ab. Man wolle mit Verweis auf die Belastungen durch zusätzlichen Lkw-Verkehr und den Flächenverbrauch kein weiteres Logistikzentrum. Um dies zu verhindern, wurde beantragt, nachträglich den Bebauungsplan zu verändern. Garbe kündigte an, dagegen klagen zu wollen.

In einem Telefonat mit Bürgermeister Dietmar Heyde hatte Garbe ein Gespräch mit Politik und Verwaltung angeboten. „Dem werden wir uns nicht verschließen“, sagte Grünen-Fraktionssprecherin Svenja Reinert am Dienstag. „Wir wissen allerdings, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wenn wir in dieses Gespräch gehen, bedeutet das nicht von vornherein, dass wir von unserer im Rat getroffenen Entscheidung abweichen.“ Reinert hat das Vorgehen nach dem interfraktionellen Gespräch mit ihrer Fraktion abgestimmt.