Naturschutz in Rheinberg Warum Bäume so wichtig sind und geschützt werden müssen

Bäume in der Stadt seit vielen Jahren immer größere Bedeutung gewinnen. Sei es an Straßen, in Parks oder an privaten Häusern. „In Zeiten zunehmender Alltagshektik und größer werdender Technisierung unserer Umwelt vermitteln sie uns im urbanen Bereich ein Stück Natur“, schreibt die Verwaltung. Durch ihr vieles Grün und ihre Schattenwirkung würden die Stadtbäume wesentlich das innerstädtische Mikroklima beeinflussen. Zudem seien hier noch die bereits bekannten positiven Aspekte wie Feinstaubminderung sowie die Auswirkungen auf das Wohlbefinden und auf die Lebensqualität der Bevölkerung genannt.