VHS-Sommerprogramm Gedankenspiele aus der Flaschenpost

Den Ausgangspunkt durften die Diskutanten selber bestimmen, in dem sie die unterschiedlichen Aussagen in einem Punktesystem bewerteten. Was den Bezug zur Aktualität betrifft, bewiesen die Volkshochschüler bereits am ersten Tag ein feines Näschen. Denn das Zitat des englischen Philosophen Stuart Mill bezüglich der Meinungsfreiheit („Nur wenn die Meinungsfreiheit auch extreme Positionen zulässt, ist sie in einer Gesellschaft überhaupt verbürgt“) griff Korfkamp noch einmal auf. Grund dafür war das von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ausgesprochene Verbot des Magazins Compact, das als mediales Organ der Rechtsextremisten galt. „Muss man Stimmen wie Compact aushalten, wenn man Meinungsfreiheit will?“, wollte Jens Korfkamp wissen und eröffnete damit eine lebhafte Diskussion im ehemaligen Konvikt.