Familiade in Rheinberg : Spiel ohne Grenzen im Underberg-Freibad

Familiade in Rheinberg

Rheinberg Insgesamt 18 Spielestationen sorgten bei der Familiade im Underberg-Freibad für Spaß bei großen und kleinen Wettstreitern. Rund 200 Kinder gingen an den Start.

Im Underberg-Freibad fand am Samstag nach einer vierjährigen Pause wieder das Spielespektakel „Familiade“ statt. Insgesamt 18 Spielstände hatte der Verein Spektakel Rheinberg als Veranstalter mit Unterstützung von 80 ehrenamtlichen Helfern auf den Wiesen und in den Schwimmbecken aufgebaut. Zehn davon mussten die Kinder sich auf ihrem Laufzettel abstempeln lassen, um an der großen Tombola teilzunehmen.