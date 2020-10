Kultur in Rheinberg : Comedy und Live-Musik im Blues-Dorf Alpsray

Rheinberg Im November sind unter anderem die Eddie Kold Band um den Kölner Blues-Gitarristen, der Comedy-Künstler Serhat Dogan und das Cover-Duo Take Two mit nachgespielten Songs zu Gast im To Hoop.

Auch im November gibt es wieder mehrere Veranstaltungen. Am Freitag, 6. November, 20.30 Uhr, gastiert die „Eddie Kold Band“ um den Kölner Gitarristen Eddie Kold im To Hoop. Er lernte sein Handwerk in Chicago, der Welthauptstadt des Blues. Er nahm als wahrscheinlich einziger Deutscher Blueser am Chicago Bluesfest 1991 mit Zora Young teil. Beeinflusst von Buddy Guy und Wes Montgomery beweist er eine stilistische Vielfalt von traditionellem Chicago Blues, Soul und Jazz. Mit der kabellosen Gitarre überrascht er das Publikum immer wieder, spielt auf dem Rücken liegend oder auf den Knien – ein Showman, der das Publikum mitreißt. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro plus Gebühren. Am Samstag, 7. November, 20.30 Uhr, tritt dann der Comedian Serhat Dogan mit seinem Programm „Glücklicher Türke aus Bodenhaltung“ an der Alpsrayer Straße auf. Er hat sein Glück gefunden, und zwar als Fahrschüler im Dauerstau rund um Köln; als Animateur unter fitnessbegeisterten deutschen Rentnern in Antalya; und als unfreiwilliger Sextourist in Amsterdam. Er hat festgestellt: Deutschland ist vielleicht nicht das schönste Land der Welt, aber das lustigste. Obwohl Serhat Dogan schon lange in Deutschland lebt, bleibt dem gebürtigen Türken vieles ein Rätsel. Zum Beispiel: Warum gibt es Fahrschulen? Wo doch in der Türkei jeder weiß, worauf es beim Autofahren ankommt: Den Fuß niemals vom Gaspedal nehmen. Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro plus Gebühren.