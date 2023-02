Rheinberger Stadtpark 50 Bäume werden bald gefällt

Ein Baumkontrolleur habe in städtischen Waldflächen Bäume markiert, die nicht mehr standsicher seien und gefällt werden müssen, teilte die Stadt mit. Eine Fachfirma sei beauftragt worden. Allein im Stadtpark (Foto) sollen im Februar rund 50 Bäume gefällt werden. Eine Fläche liegt im hinteren Teil des Stadtparks. Das Holz will der Auftragnehmer an der Löthstraße an private Käufer vermarkten. Von Bäumen, die er an Haus Cassel, am Peldenweg und Am Wäldchen/Sandweg in Budberg fällt, wird er das Holz abfahren und verkaufen. Die Stadt ist am Erlös beteiligt. Robert Braun, Fachbereichsleiter Tiefbau und Grünflächen, sagte, man müsse sehen, wo Ersatz gepflanzt werde – eventuell auf der anderen Seite des Moersbachs. Pflanze man neue Bäume an die Stelle gefällter Bäume, gingen sie oft ein.