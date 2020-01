Gastronomie in Rheinberg : Die Neuen im Adler für Tresen und Topf

Manuel Buri ist der neue Adler-Wirt. Viele Gäste kennen ihn als DJ der Adler-Disco. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Wirt Manuel Buri und Koch Horst Vierhaus sind seit Beginn des Jahres die neuen Geschäftsführer im Schwarzen Adler in Vierbaum. Die ersten Tagen waren vielversprechend.

Ein neuer Mann hinter der Theke, ein neuer Mann in der Küche: Manuel Buri und Horst Vierhaus sind jetzt die Gesichter des traditionsreichen Kultur-Lokals, das seit Beginn dieses Jahres einer Genossenschaft gehört. Momentan arbeiten sie sich ein. Der Kneipenbetrieb ist bereits gut angelaufen, der in der Küche lässt noch ein paar Tage auf sich warten. Der Grund: Der Adler bekommt eine neue Küche, und die wird erst in den nächsten Tagen eingebaut. Nach aktuellem Stand kann Vierhaus erst am Samstag in einer Woche mit der Arbeit richtig loslegen und zeigen, was er drauf hat.

Bis dahin wird der 56-jährige Krefelder improvisieren. „Wir bieten in den nächsten Tagen eine kleine Notkarte an, machen übergangsweise einfache Spaghetti-Gerichte oder etwas in der Richtung“, sagt er. Die Gäste dürfen gerne auch mal einen Blick in die Küche werfen.

Info Außer Dienstag ist jeden Tag geöffnet Anschrift Baerler Straße 96, Vierbaum, Telefon 02844 2458, Mail info@schwarzer-adler.de. Öffnungszeiten Das Lokal hat montags, mittwochs, donnerstags von 17 bis mindestens 23 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 17 bis 1 Uhr und sonntags von 16 bis 23 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Genossenschaft Neuer Eigentümer ist die Genossenschaft Schwarzer Adler Vierbaum eG. Live-Musik Im Rahmen der Enni-Night of the Bands tritt am Samstag, 11. Januar, ab 19 Uhr, die Band „The Sonny Boys“ auf.

Vierhaus ist seit 1983 als Koch im Geschäft. Unter anderem arbeitete er im ehemaligen Landhaus am Rös’chen in Xanten, zuletzt war er zehn Jahre selbstständig im Golfclub Hünxerwald. Künftig will er beispielsweise bier- und weinbegleitende Speisen zu akzeptablen Preisen anbieten. „Ich koche alles gerne“, so Vierhaus. „Am Anfang muss ich erst einmal schauen, wie hier der Bedarf ist.“ Grundsätzlich sei er auch für Wünsche und Anregungen offen. So sei bereits die Bitte an ihn herangetragen worden, auch mal Königsberger Klopse zu servieren. Mit Sicherheit werden auf der künftigen Speisekarte saisonale Gerichte wie Eintöpfe stehen.

Horst Vierhaus bringt die Gerichte auch mal persönlich an den Tisch, immer mit einem freundlichen Wort auf den Lippen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Auch Manuel Buri bringt gastronomische Erfahrung mit. „Ich habe zwar 25 Jahre als Speditionskaufmann gearbeitet, habe parallel dazu aber immer gekellnert, zuletzt im Moerser Monokel“, so der 50-jährige Moerser. Im Schwarzer Adler bringt er seit rund zehn Jahren zudem als DJ das Partyvolk musikalisch durch die Adler-Disco-Nächte.

Im vergangenen Jahr fasste er den Entschluss, sich beruflich zu verändern. „Genau zu der Zeit hörte ich von der Gründung der Genossenschaft und habe gesagt: Solltet ihr jemanden für die Gaststätte brauchen, bin ich bereit dazu.“ Jetzt ist er Geschäftsführer und freut sich auf die neue Herausforderung. „Die ersten Tage sind klasse gelaufen“, so Buri, der sagt: „Ich habe gerne am Ende meines Arbeitstages ein Erfolgserlebnis, und das bietet mir die Gastronomie.“ Gleich bei seiner ersten Schicht im Adler seien acht Damen zu Gast im Lokal gewesen und hätten zum Abschied wie im Chor gesagt: „Danke, hast du gut gemacht.“ Buri: „Das hat gutgetan.“