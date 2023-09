Kunst und Kirche in Rheinberg „Raum unten rechts“ ist jetzt „Die Galerie“

Ein röhrender Hirsch in Öl ist nicht dabei. Aber dafür viele andere Motive. Große und kleine, in Öl, Acryl, Aquarell, gemalt und mit Blei- und Rötelstift gezeichnet, auch Fotos – eigentlich alles, was man sich denken kann. Bisher habe der Raum im Pfarrheim St. Peter ganz nüchtern „der Raum unten rechts“ geheißen. Eine weitgehend unbenutzte Rumpelkammer, wo alles gelagert wurde, was keinen richtigen Platz hatte. Jetzt heißt es „Die Galerie“. Denn dort hängen ganz unterschiedliche Bilder dicht an dicht. „Petersburger Hängung“ nennt man das, weil in St. Petersburg in der berühmten Eremitage auch so mit Kunstgemälden verfahren wird.