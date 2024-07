Kultur in Rheinberg Die neuen Theaterangebote des städtischen Kulturbüros

Auch in der Spielzeit 2024/2025 bietet das Kulturbüro der Stadt Rheinberg wieder ein buntes Kulturprogramm in den Sparten Theater und mehr, Kabarett und Comedy und auch im Kindertheater. Alle Veranstaltungen finden in der Stadthalle statt. Wir stellen heute die Beiträge in der Reihe Theater und mehr vor. Sie bietet wieder die Auswahl aus zwei Abonnements: Das Abonnement A mit sechs Theateraufführungen und in Ergänzung das Abonnement B mit zusätzlich zwei Konzerterlebnissen.