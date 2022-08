Industriestandort Rheinberg : Im Kamper Hof geht‘s um Woodpower II

Rheinberg Die Bezirksregierung Düsseldorf hat für Dienstag, 23. August, ab 10 Uhr, einen öffentlichen Erörterungstermin zu den 17 Einwendungen zum geplanten Altholzkraftwerk Woodopwer II von Solvay Chemicals angesetzt.

Die Solvay Chemicals GmbH plant den Bau eines zweiten Woodpower-Holzkraftwerks in Rheinberg. Bereits im Dezember hat das Unternehmen dazu bei der Bezirksregierung Düsseldorf einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gestellt. Der neue altholzbefeuerte Kessels einschließlich Nebenanlagen soll gleich neben dem bestehenden Woodpower-Kraftwerk gebaut werden. Die Unterlagen dazu lagen bei der Bezirksregierung sowie in Rheinberg und Voerde öffentlich aus. 17 Einwendungen sind dazu eingegangen. Nun steht die Erörterung der Einwendungen an. Diese findet am Dienstag, 23. August, ab 10 Uhr, im Kamper Hof, Kamper Straße 8, in Rheinberg statt. Die Erörterung ist öffentlich. Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen werden, so wird sie am nächsten und gegebenenfalls den folgenden Tagen weitergeführt werden. Einwendungen werden auch dann erörtert, wenn die Antragstellenden nicht anwesend sein können.